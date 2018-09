Aalsmeer boos over 'zeer uitzonderlijke' nachtvluchten Schiphol

AALSMEER - De gemeente Aalsmeer heeft een brandbrief geschreven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over nachtvluchten op de Aalsmeerbaan. Deze zijn sinds 1 september weer toegestaan. Aalsmeer vindt dat onacceptabel. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland gaat het maar om 'maximaal twee tot vier nachten in negen maanden'.

"Veel inwoners zien het verbod op nachtvluchten als laatste moment van rust. Met deze ontheffing wordt hen de zekerheid ontnomen dat zij in elk geval 's nachts van vliegtuiglawaai verstoken zijn", aldus de gemeente in de brandbrief.

Lees ook: Toename van bijna twee miljoen reizigers op Schiphol

De gemeente zegt veel emotionele brieven van burgers te krijgen over het besluit. Aalsmeer wil dat het ministerie de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) opdracht geeft de Aalsmeerbaan zo minimaal mogelijk te gebruiken. Maar volgens LVNL zal de baan maar in 'zeer uitzonderlijke situaties' worden gebruikt.

Noodtoren

Van 1 september 2018 tot 8 juni 2019 wordt 's nachts de verkeerstoren van Schiphol verbouwd. Hierdoor moeten de luchtverkeersleiders in een noodtoren zitten, die volgens de LVNL weinig zicht geeft op de banen. "De Aalsmeerbaan wordt in de nacht alleen in zeer uitzonderlijke situaties ingezet, zoals meteorologische omstandigheden", meldt de LVNL aan NH Nieuws. "In de aanvraag staat dat de verwachting is maximaal twee tot vier nachten in negen maanden tijd, omdat er voldoende maatregelen zijn genomen."

Gemeente Aalsmeer geeft aan tevreden te zijn met de reactie van LVNL, maar blijft desalniettemin achter de brandbrief staan. Er wordt volgens de gemeente 'te makkelijk' over gedacht en wil daarom aandacht vragen bij het ministerie.

Aalsmeerders bezorgd over nachtrust

"Aandacht alleen is niet genoeg, er moet nu echt wat aan deze overlast en het schenden van afspraken worden gedaan", zegt Aalsmeerder Greta Holtrop. "Zeker nu de nachten nog redelijk warm zijn, de ramen open staan, is de overlast erg groot. De nachtrust van volwassenen, maar ook van kinderen wordt er door verstoord."

Volgens oud-huisarts Piet Bon is een verstoorde nachtrust niet goed voor de gesteldheid van een mens. "Stress is niet goed voor mensen. Zou goed zijn om de Aalsmeerbaan zo minimaal mogelijk te gebruiken", vertelt hij aan NH Nieuws.