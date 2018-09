Buurtbewoners geschrokken door beschieting luchtbuks op peuter

ZWAAG - Buurtbewoners in Zwaag letten extra op hun kinderen nadat een vierjarig jongetje gisteren met een luchtbuks werd beschoten. Het slachtoffertje belandde met een klaplong in het ziekenhuis.

Het slachtoffertje ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Volgens de politie heeft het jongetje het kogeltje nog in zijn lichaam en is het afkomstig van een luchtbuks. De schutter of schutters is/zijn nog onbekend en de politie doet er alles aan om ze te pakken. "We zien dit als een zeer ernstig incident en we hebben inmiddels buurtonderzoek gedaan."

Paniek

Buurtbewoners zijn door de politie gevraagd om nog even niet met de media te praten. Toch vertelt een buurvrouw dat haar zoon met de beschoten peuter aan het spelen was en dat hij na de beschieting in paniek naar huis is gerend.

Omwonenden zijn zich ondertussen ook rot geschrokken. "Ja, ik schrik hier heel erg van, het is toch een kind. Je verwacht dit niet in deze sociale en gezellige buurt." Een opa bezoekt zijn kleinkind van een jaar oud. "Ik heb ook nog een kleindochter van vier. Het slachtoffertje was ook vier. Het is niet te geloven."

Een moeder houdt haar kinderen dichtbij. "Ze mogen van mij niet meer op de plek komen waar het gebeurd is. Straks gebeurt het ook bij hen."