Jongetje (4) ernstig gewond na beschieting met luchtbuks

ZWAAG - Een 4-jarig kind uit Zwaag is vandaag ernstig gewond geraakt, nadat hij is beschoten met een luchtbuks. Dat meldt de politie.

Het jongetje was met vrienden aan het spelen op de Inlaagdijk, toen hij plotseling pijn in zijn borst kreeg en benauwd werd. Zijn moeder is met hem naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek dat hij onder andere een klaplong had, die werd veroorzaakt door een luchtbukskogel.

Het jongetje is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is op dit moment stabiel.

Getuigen

Agenten hebben na de melding van het ziekenhuis uitgebreid onderzoek gedaan in de buurt. Tot op heden tast de politie nog in het duister wat er precies is gebeurd. Ze roepen getuigen op zich te melden bij de recherche.