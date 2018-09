Deel dit artikel:











Door kogel geraakt Zwaags jongetje (4) stabiel, schutter nog spoorloos Foto: Shutterstock

ZWAAG - De politie tast nog in het duister over de identiteit van de schutter die gisteren met een luchtbuks een 4-jarig jongetje uit Zwaag verwondde. Het jongetje is ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Dat laat de politie vandaag aan NH Nieuws weten. De jongen zat op een hekje toen hij pijn kreeg en benauwd werd. Zijn moeder nam hem mee naar het ziekenhuis waar bleek dat er een luchtbukskogel in zijn lichaam zat. Dat kogeltje heeft een klaplong veroorzaakt. Het kogeltje is nog niet verwijderd. Opzettelijk of onbedoeld

De politie zoekt de dader en wil weten of het een opzettelijke of onbedoelde actie is geweest. "Dit incident heeft grote inpact op zowel het jongetje, zijn familie en de buurt", aldus de politie. Lees ook: Jongetje ernstig gewond na beschieting met luchtbuks Buurtonderzoek heeft vooralsnog niet veel opgeleverd: de politie vraagt iedereen met beveiligingscamera's in de buurt de beelden daarvan te delen met de politie. De politie hoopt dat de schutter zich uit eigen beweging meldt.