Sportclub Anna Paulowna houdt minuut stilte voor verongelukte dorpsgenoten

ANNA PAULOWNA - Sportclub S.V. Kleine Sluis in Anna Paulowna staat vandaag stil bij het auto-ongeluk, waarbij afgelopen weekend drie jongens om het leven kwamen en een meisje en man gewond raakten. Er worden bij de handbal- en voetbalwedstrijden één minuut stilte gehouden en het eerste voetbalteam speelt vanmiddag met rouwbanden.

Dit laat secretaris Jan Beets van de voetbalvereniging S.V. Kleine Sluis weten aan NH Nieuws. Er wordt op dit moment al een voetbalwedstrijd gespeeld door het tweede team en daaraan voorafgaand waren het publiek en de spelers ook één minuut stil. "Dat was erg respectvol. Er stond een stuk of veertig man langs de kant", aldus Beets.

Het eerste team speelt om 14.00 uur een wedstrijd tegen S.V. Koog. Naast de minuut stilte dragen de spelers tijdens de wedstrijd ook rouwbanden. Het derde team en eerste vrouwenteam spelen óók nog vandaag. Datzelfde gebeurt bij de handbaltak van de sportvereniging.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen door een auto-ongeluk aan Sportlaan in Anna Paulowna twee 16-jarige jongens en een 15-jarige jongen uit het dorp om het leven. Een 20-jarige man uit Oudesluis en een 17-jarig meisje uit Anna Paulowna die ook in de auto zaten, raakten gewond.

Minstens één van de verongelukte jongens speelde in het verleden bij de voetbalvereniging. Beets: "Het heeft een gigantisch impact op ons dorp en ook zeker hier. Deze gebeurtenis overstijgt onze vereniging."