Dodelijke slachtoffers auto-ongeluk Anna Paulowna zijn drie tieners

ANNA PAULOWNA - Bij het auto-ongeluk vannacht op de Sportlaan in Anna Paulowna zijn twee 16-jarige jongens en een 15-jarige jongen uit Anna Paulowna om het leven gekomen. Een 20-jarige man en een 17-jarig meisje die ook in de auto zaten, raakten gewond.

De man uit Oudesluis en het meisje uit Anna Paulowna waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Van hen is bloed afgenomen.

Het voertuig botste kort na middernacht op de Sportlaan tegen een lichtmast. Door de klap werden enkele inzittenden uit de auto geslingerd. Omstanders en hulpverleners probeerden de drie jongens te reanimeren. Dat mocht niet baten: ze overleden ter plekke aan hun verwondingen.

Lees ook: Drie doden en twee gewonden bij ernstig auto-ongeluk in Anna Paulowna

Het is nog onduidelijk wie de auto bestuurde en wat de oorzaak is van het ongeval. De politie is op zoek naar getuigen. Er is door veel omstanders hulp verleend, maar de politie heeft nog niet gegevens van iedereen kunnen noteren.

Mensen die hulp hebben verleend en behoefte hebben aan slachtofferhulp worden ook verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.