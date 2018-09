Burgemeester steekt nabestaanden slachtoffers auto-ongeluk hart onder de riem: "Impact is groot"

ANNA PAULOWNA - De burgemeester van Anna Paulowna Jaap Nawijn gaat vandaag nog op bezoek bij de families van de drie tieners die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk op de Sportlaan. Het ongeluk heeft een grote impact op de samenleving in het dorp in de Noordkop.

Dat zegt Nawijn tegen NH Nieuws. "Mijn eerste aandacht gaat uit naar de ouders van de slachtoffers", aldus de burgermeester. "Ik heb inmiddels begrepen dat het op prijs wordt gesteld dat ik vanmiddag nog bij de getroffen families op bezoek ga."

Een voertuig met vijf inzittenden botste kort na middernacht op de Sportlaan tegen een lichtmast. Door de klap werden enkele inzittenden uit de auto geslingerd. Twee 16-jarige jongens en een 15-jarige jongen uit Anna Paulowna kwamen hierbij om het leven. Een 20-jarige man en een 17-jarig meisje die ook in de auto zaten, raakten gewond.

Het is nog onduidelijk wie de auto bestuurde en wat de oorzaak is van het ongeval. De politie is op zoek naar getuigen.

Initiatieven uit de samenleving om de nabestaanden van de slachtoffers te ondersteunen worden volgens Nawijn 'postief bejegend'. "We gaan kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen stroomlijnen."