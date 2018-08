FC Volendam vergeet te winnen van Jong AZ

VOLENDAM - FC Volendam heeft 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong AZ. Lang hadden de Volendammers het initiatief, maar in de slotfase besliste Ferdy Druijf anders.

De wedstrijd in het Kras Stadion in Volendam trok niet veel toeschouwers. Het was betrekkelijk stil, maar dat veranderde al heel snel na het eerste fluitsignaal. Rechtsback Robin Schouten brak door aan de rechterkant en gaf de bal voor. Keeper Jasper Schendelaar redde half en Teije ten Den kon zo van dichtbij binnentikken. FC Volendam had daarna uit moeten lopen. De thuisclub grossierde in kansen, maar miste ze allemaal. Een extra domper was het uitvallen van Joey Veerman. De muddenvelder ging na een half uur met een enkelblessure naar de kant.

Debuut Cas Peters

Cas Peters, de nieuwste aanwinst van FC Volendam, startte op de bank en mocht na een uur spelen zijn debuut maken. De spits kwam over van FC Emmen, waar hij twee seizoenen veel scoorde.. Na de promotie naar de eredivisie kreeg hij nog maar weinig speelminuten, vandaar dat hij op zoek ging naar wat nieuws.

Lees ook: Geen droomdebuut voor Cas Peters

Lees ook: FC Volendam presenteert nieuwe spits

Voor de fans van FC Volendam was de tweede helft niet bepaald rustig om tekijken. Weliswaar was er een voorsprong, maar Jong AZ kwam steeds vaker gevaarlijk uit de hoek. Ook de Volendammers kregen nog kansen, maar verzuimde het duel te beslissen.

De gelijkmaker

Jong AZ knokte zich door de wedstrijd heen en dat werd beloond in de 83e minuut. Ferdy Druijf gleed een scherpe vrije trap van Vince Gino Dekker binnen achter keeper Jordi van Stappershoef. Daarmee pakte het toch een punt en liet FC Volendam achter met een kleine kater: 1-1.

Lees ook: Spelers Jong AZ moeten nog rijpen

Opstelling FC Volendam: Van Stappershoef, Schouten, Tol, Bäly, Kok, Plat, Doodeman, Veerman (Vlak/28), Ten Den, Visser (Stroo/83), Antwi (Peters/64)

Opstelling Jong AZ: Schendelaar, Church, Weigelt, Bergsma, Wijndal, Reijnders, Dekker, Hoedemakers (Duin/77), Druijf, Jacobs (Goudmijn/84), Kaandorp (Koreniuk/63)