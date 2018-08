Geen droomdebuut voor Cas Peters

VOLENDAM - Cas Peters scoorde de afgelopen twee seizoenen 31 doelpunten voor FC Emmen. Vrijdagavond had de kersverse aanwinst er graag eentje gemaakt voor zijn nieuwe werkgever. Zonder een scorende Peters bleeft de FC op 1-1 steken tegen Jong AZ.

Peters trainde slechts één keer met zijn nieuwe ploeggenoten en kwam in de 64e minuut in het veld voor Rodney Antwi. In het eerste uur hadden de Volendammers al twee handen vol kansen om zeep geholpen. De invalbeurt was voor Peters te kort om zijn reputatie gelijk waar te maken.

"We hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen", realisteert de aanvaller zich. "Daar moeten we ook op verder. Ik krijg hier het vertrouwen van de trainer. Dat heb ik nodig en ik hoop hier veel goals te gaan maken."

