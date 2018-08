Spelers Jong AZ moeten nog rijpen

VOLENDAM - Na twee nipte nederlagen is Jong AZ van de nul af. De Alkmaarse beloften werden aanvankelijk volledig overlopen door FC Volendam, maar dat vergat de wedstrijd te beslissen. In de slotfase harkte Jong AZ dankbaar het ene punt binnen.

"De beginfase van ons was niet goed", erkende trainer Michel Vonk. "Koen (Stam, red.) en ik hebben wel een ploeg gezien die naar voren wil voetballen. Dat ging in het begin niet makkelijk en we mogen Jasper (Schendelaar, red.) een groot compliment geven. Hij heeft ons een paar keer in de wedstrijd gehouden."

Volgens Vonk ligt het aan de jeugdigheid van de spelers dat Jong AZ in de achtervolging moest. "Als het niet goed staat, loopt een jonge ploeg vaak schade op. We proberen dat te verbeteren, maar daar hebben we nog wat tijd voor nodig."