Aanhouding Jos B. geeft ouders vermiste Tanja Groen nieuwe hoop: "Wie zegt dat hij alleen op jongens viel?"

SCHAGEN - Zou Jos B. ook iets te maken hebben met de verdwijning van Tanja Groen, die vandaag op de kop af 25 jaar lang vermist is? Dat vragen Tanja's ouders Corrie en Adrie Groen zich af sinds Jos B. zondag in Spanje werd aangehouden op verdenking van de moord op Nicky Verstappen.

De doorbraak in de zaak-Nicky Verstappen heeft de ouders van Tanja Groen aan het denken gezet, vertellen zij in een reportage van NH Nieuws. Op de vraag of zij na de arrestatie van B. meteen dachten of hij ook iets met de vermissing van hun dochter te maken heeft, antwoordt moeder Corrie: "Nou ja, wat je denkt is gewoon: hoe oud is -ie? 55. Vijfentwintig jaar terug was -ie dertig. Dat was het eerste dat door m'n hoofd ging. Hij woonde natuurlijk niet zo ver van Maastricht af. En in '86 had hij ook al iets met jongens proberen te doen."

Lees ook: Ouders vermiste Tanja Groen tasten nog altijd in duister: "Het missen wordt steeds erger"

Tanja verdween in Maastricht, op de avond van 31 augustus 1993. Ze woonde toen net een week op kamers. Vanaf de sociëteit van de studentenvereniging vertrok ze die avond alleen op de fiets naar haar kamer in Gronsveld, net buiten de stad.

Tekst loopt door onder de foto

Zoektocht naar stoffelijke resten van Tanja (2012)

Lees ook: Overzicht: verdwijning Tanja Groen

Toevallig in Maastricht?

B. komt uit Simpelveld, dat grofweg ligt tussen de plaatsen waar Nicky en Tanja verdwenen. Na een dna-match geldt hij als de verdachte in de moord op de 11-jarige Nicky. Moeder Corrie: "Wie zegt dat -ie alleen op jongens viel? Wie zegt dat -ie niet toevallig in Maastricht was, behoefte had en een meisje pakte? Dat weet je dus niet."

Lees ook: Ouders Tanja Groen blij met extra aandacht voor zaak dochter

De ouders van Tanja hebben de hoop dat de vermissing van hun dochter ter sprake komt in de verhoren van B. "Wij hopen dat ze het meenemen. Sowieso, want er zijn daar rond Maastricht meer verdwenen, die nooit gevonden zijn."