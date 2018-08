Ouders vermiste Tanja Groen tasten nog altijd in duister: "Het missen wordt steeds erger"

SCHAGEN - Vandaag exact 25 jaar geleden verdween de toen 18-jarige Tanja Groen uit Schagen van de aardbodem. Nog altijd tasten Corrie en Adrie Groen in het duister over wat er met hun dochter is gebeurd.

"Ik snap zelf niet waar die jaren gebleven zijn", zegt Tanja's vader in NH Reportage. Het verlies van hun dochter slijt niet met de jaren. Integendeel: "Het missen wordt steeds erger", vertelt Corrie Groen.

"We leven heel erg mee met de ouders van Nicky Verstappen, maar wij hebben nog steeds niets. Waar is ze gebleven, wie heeft haar wat aangedaan? Die vragen spelen alle dagen door mijn hoofd."

Tanja verdwijnt in Maastricht, op de avond van 31 augustus 1993. Ze woont dan net een week op kamers . Vanaf de sociëteit van de studentenvereniging vertrekt Tanja die avond alleen op de fiets naar haar kamer in Gronsveld, net buiten de stad.

Vanaf dat moment is ze spoorloos. Er wordt nooit meer iets van haar teruggevonden. Zelfs haar fiets niet.

"Toch moet je hoop houden dat het uitkomt", vertelt Corrie. "Maar we worden steeds ouder en soms ben ik er bang voor dat we het helemaal nooit te weten zullen komen wat er gebeurd is."

Zondag wordt Tanja net als alle andere jaren met witte rozen tijdens een kerkdienst in Schagen herdacht. De extra aandacht maakt het dit jaar nog moeilijker dan andere jaren. "Ik ben er heel verdrietig om", zegt Corrie. "Het ergste is om niet te weten wat er met je kind is gebeurd dat zomaar van de aardbodem is verdwenen."