Buurt zoekt naar honderd gestolen zonnebrillen: "Maar helaas, nog niks gevonden"

ASSENDELFT - In kliko's, prullenbakken, slootjes, daken en tuinen. Overal wordt gezocht naar de zonnebrillen die vannacht zijn gestolen bij de opticien EyeCare in Assendelft. En NH Nieuws zocht mee.

De dieven vluchtten vannacht na de inbraak snel de woonwijk in, maar veel weggetjes lopen dood en ze konden geen kant meer op. Ze werden dan ook al snel aangehouden, maar de buit is nog steeds zoek. Er zijn zo'n 100 brillen en een iPad meegenomen door de dieven. Volgens een woordvoerder van de politie liggen de goederen "ergens in een kliko of in een tuin in de buurt".

Via Burgernet werden omwonenden dan ook gevraagd om mee te zoeken naar de buit. Meerdere buurtbewoners controleerden hun kliko en tuin, maar tot op heden nog zonder succes.

Mocht het wel gevonden worden, dan adviseert de politie de buit niet aan te raken of op te pakken. "Hierdoor zouden sporen op de goederen onbruikbaar kunnen worden."

Eigenaar Martijn Bergers reageert teleurgesteld op de inbraak. "Dat je iets pakt wat niet van jou is, is nergens voor nodig. En ook zinloos, want volgens mij zijn alle brillen beschadigd en brengen ze niets meer op. En ik heb er weer hoofdpijn en stress van."