Deel dit artikel:











Buit van honderd brillen zoek na inbraak bij opticien in Assendelft: "Ligt ergens in een kliko" Foto: Inter Visual Studio

ASSENDELFT - De politie is nog steeds op zoek naar een buit die door dieven afgelopen nacht is gestolen bij een inbraak bij een opticien in Assendelft. Volgens een woordvoerder liggen de goederen "ergens in een kliko of in een tuin in de buurt".

Via Burgernet omwonenden gevraagd om mee te zoeken naar de buit, die bestaat uit zo'n honderd brillen en een iPad. Als je de buit vindt, wordt er geadviseerd het niet aan te raken of op te pakken. "Hierdoor zouden sporen op de goederen onbruikbaar kunnen worden", aldus de woordvoerder van de politie. Lees ook: Inbrekers slaan toe bij opticien in Assendelft: ramen ingeslagen, grote zoekactie opgezet De dieven drongen vannacht rond 2.00 uur het pand binnen door de ruiten in te slaan. Omstander zagen een aantal personen het pand verlaten met een buit, waarna ze een melding hebben gedaan bij de politie. Agenten hebben kort daarna een eerste verdachte weten aan te houden. Een medewerker van de opticien meldt aan NH Nieuws dat er bijna 100 brillen zijn meegenomen door de dieven. "Gelukkig hebben ze de allerduurste monturen laten liggen en zijn ze alleen voor brillen van Ray-Ban gegaan", zegt een opgeluchte werknemer. Ook bleek er na onderzoek een iPad te zijn verdwenen. Helikopter

Met behulp van een helikopter en agenten met honden werden bijna drie uur later nog twee verdachten aangehouden die zich schuil hielden in de buurt. Het trio zit op dit moment nog vast.