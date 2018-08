Deel dit artikel:











Inbrekers slaan toe bij opticien in Assendelft: ramen ingeslagen, grote zoekactie opgezet Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

ASSENDELFT - Een opticien aan de Dorpsstraat in Assendelft is vannacht gekraakt. De dieven zijn naar binnen gekomen door de ruiten in te slaan.

De politie heeft groot ingezet om de daders van de diefstal op te sporen. Hierbij werd een helikopter ingezet en waren er agenten met honden op de been. Volgens een getuige is er een verdachte aangehouden. In het pand is de schade volgens een omstander groot. De dieven zouden een aantal brillen hebben buitgemaakt.