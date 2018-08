Ten Hag neemt Neres mee naar Kiev

AMSTERDAM - Erik ten Hag heeft David Neres opgenomen in de wedstrijdselctie voor de return tegen Dinamo Kiev in de play-offs voor deelname aan de Champions League.

De Braziliaan is hersteld van de verrekking van zijn hamstring die hij opliep in de uitwedstrijd bij VVV in Venlo. Ajax moet het in Oekraïne wel stellen zonder Nico Tagliafico. De Argentijn pakte in het thuisduel met Dinamo Kiev zijn derde gele kaart in de voorronde en is daarom geschorst. Hij krijgt een paar dagen vrij van Ten Hag en daarom heeft verdediger Mitchel Bakker een plek in de wedstrijdselectie.