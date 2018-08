Deel dit artikel:











Ajax zet goede stap richting Champions League Foto: Pro Shots / Jasper Ruhe Foto: Pro Shots / Stanley Gontha Foto: Pro Shots / Stanley Gontha

AMSTERDAM - In de Johan Cruijff ArenA heeft Ajax met 3-1 gewonnen van Dinamo Kiev. Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Taduc scoorden namens de Amsterdammers. Volgende week is de return in Oekraïne.

Ajax begon furieus. Na ruim een minuut spelen was het zelfs al raak. Van de Beek, die de voorkeur kreeg boven Zakaria Labyad, scoorde na een blunder van doelman Denis Boyko. De middenvelder ontving de bal van Tadic en schoot met links vanaf een meter of tien. Zijn schot leek gekeerd te worden, maar de bal gleed door de handen van de keeper. Gelijkmaker

De ploeg van Erik ten Hag ging daarna meteen op zoek naar de tweede goal. Dinamo Kiev kwam er niet aan te pas, maar toch was het na een kwartier 1-1. Een kopbal van Tamás Kádár werd gestopt door André Onana, waarna Tomasz Kedziora bij de tweede paal binnentikte. Ziyech neemt Ajax bij de hand

De spelers en de supporters van Ajax waren even van slag. Dinamo Kiev rook bloed en werd opnieuw gevaarlijk uit dode spelmomenten. Toch nam de thuisploeg aan de hand van Ziyech weer het initiatief. Met een van richting veranderd schot zette hij Ajax weer op voorsprong: 2-1. Tadic met de 3-1

Daarna zette Ajax wel door. Vlak voor rust maakte Tadic de 3-1 na een fraaie aanval. Hij schoot knap binnen na een voorzet van Nico Tagliafico. De Argentijnse linksback kreeg na rust geel en is volgende week geschorst. Controle

De tweede helft verliep minder attractief. Ajax controleerde de wedstrijd en loerde op de 4-1. In de slotfase hing die ook in de lucht. Klaas-Jan Huntelaar kopte echter tegen de lat en Ziyech raakte van dichtbij de paal. Dinsdag 28 september begint de return om 21.00 uur in Kiev.