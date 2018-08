Ajax walst over debutant FC Emmen heen

AMSTERDAM - Hakim Ziyech ging voorop in de strijd bij Ajax in het thuisduel tegen FC Emmen en de Amsterdammers sloten het ongelijke duel af met een makkelijke 5-0 overwinning. De doelpunten kwamen op naam van Ziyech, Huntelaar (2x), Tadic en een eigen doelpunt van Glenn Bijl, die de boeken in gaat als de speler die de eerste eredivisiegoal èn de eerste eigen goal maakte voor Emmen.

Ajax bleek te hebben geleerd van de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles, toen na een goede Europese wedstrijd veel te slap werd gespeeld. Tegen Emmen drong Ajax de tegenstanders vanaf de aftrap al fel terug en dat resulteerde in de achtste minuut in de eerste kans die door Klaas-Jan Huntelaar in de handen van keeper Scherpen werd geschoten. Nog in dezelfde minuut was het Hakim Ziyech die de score opende met een vrijwel gelijke actie als de bal op de paal tegen Dinamo Kiev van afgelopen woensdag; twee man uitkappen en dan in de korte hoek schieten. Alleen ging de bal er deze keer wel in.

Na twintig minuten zakte het tempo van de Amsterdammers wat in waardoor Emmen een paar kleine kansjes kreeg, maar waarbij André Onana de bal goed pakte.

'Don't worry'

Toen de supporters in de gaten kregen dat een zoon van Bob Marley in het stadion zat werd spontaan massaal 'Three little birds' ingezet.

Ziyech bereidt 2-0 voor

Een hakballetje van Ziyech zorgde zeven minuten voor rust bijna voor de 2-0 en nog in dezelfde minuut kopte de ijverige Ziyech op de paal en kon Klaas-Jan Huntelaar in de rebound zijn eerste competitiegoal maken. In de Europese wedstrijden scoorde hij al vier keer in vijf duels.

Na de rust startte Ajax wat slordiger, maar de eerste kans van de tweede helft was wel weer voor de Amsterdammers, hoewel het Emmen-speler Veendorp was die de bal over zijn eigen keeper op het dak van het doel kopte. Ajax bleef frivool verder spelen met veelvuldige hakjes en overstapjes. Na een klein uur kon Klaas-Jan Huntelaar de 3-0 binnenkoppen uit een voorzet van Carel Eiting.

Na de 3-0 kon trainer Erik ten Hag Klaas-Jan Huntelaar en Frenkie de Jong wisselen om ze zo wat extra rust te geven voor de return tegen Dinamo Kiev van aanstaande dinsdag. Lasse Schöne en Noussair Mazraoui hadden vanaf de aftrap al rust gekregen, hoewel Mazraoui de laatste 25 minuten nog als middenvelder mocht spelen.

Het werd ook nog 4-0 nadat een schot van Hakim Ziyech via het achterste van een Emmen-speler voor de voeten van Dusan Tadic viel, die zich dat buitenkansje niet liet ontgaan.

De man die de eerste eredivisiegoal voor Emmen maakte, Glenn Bijl, maakte er in een poging Donny van de Beek van de bal af te houden, met een eigen doelpunt nog 5-0 van voor de Amsterdammers.

Bijna ging Emmen nog met een doelpunt terug naar Drenthe toen Matthijs de Ligt bijna in eigen doel schoot, maar de eindstand bleef staan op 5-0.

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Blind, Tagliafico; Eiting, de Jong (Mazraoui/64), v.d. Beek; Ziyech (Johnsen/77), Huntelaar (Sierhuis/64), Tadic.

Opstelling FC Emmen: Scherpen; Klok, Veendorp, Siekman, Cavlan; Slagveer, Chacon, Bijl, Marinus; Pedersen, Jansen