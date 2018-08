Van den Brom: "We hadden beter voor de dag moeten komen"

ALKMAAR - Het eerste puntenverlies deze competitie van AZ tegen Vitesse (0-0) zorgde bij trainer John van den Brom voor gemengde gevoelens. De trainer van AZ gaf zondagavond de complimenten voor het houden van de nul, maar zag ook dat zijn team met name voor rust weinig tot niets afdwong.

"Het is jammer genoeg niet gelukt vandaag", aldus Van den Brom. "Overall moet je tevreden zijn. Vitesse blijft gevaarlijk met goede mensen voorin, maar we hebben goed verdedigd. Alleen waren we de eerste helft slordig aan de bal en hebben we de ruimtes niet goed benut. Pas in de tweede helft had ik het gevoel dat we de schroom van ons af gooiden."

Na de royale zeges op NAC Breda (5-0) en FC Emmen (1-4) moeten de Alkmaarders dus nu genoegen nemen met een gelijkspel tegen een ploeg die dit seizoen, net als AZ, de aanval op de derde plek wil inzettten. "Persoonlijk vind ik dat we beter voor de dag moeten komen. Dit was niet genoeg om het elftal van Vitesse kapot te spelen."

Volgende week zondag speelt AZ uit tegen Heracles Almelo.

