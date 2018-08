Terechte 0-0 eindstand bij AZ - Vitesse

ALKMAAR - Op papier een leuke wedstrijd, maar in de praktijk bleek AZ - Vitesse een povere vertoning te zijn, zeker in de eerste helft. Hoewel AZ zich in de tweede helft een beetje herstelde was de 0-0 de enige terechte uitslag van het duel tussen twee ploegen die azen op een plek in de top drie.

De eerste helft werd vooral gekenmerkt door veel balverlies van beide ploegen en veel gele kaarten. Er was weinig te herkennen van het wervelende spel van AZ in de eerste twee competitiewedstrijden. Vitesse is natuurlijk ook wat anders dan NAC Breda of FC Emmen, de tegenstanders in de eerste twee duels.

De beste kans voor AZ was na ruim een kwartier eerst voor Guus Til en vervolgens voor Mats Seuntjens in de rebound, maar beide inzetten werden door keeper Eduardo van Vitesse gekeerd.

Aan de andere kant verrichte Marco Bizot ook een paar goede reddingen. Zo greep hij goed in bij een kopbal van Jake Clarke-Salter en vlak voor rust bij een hoekschop van Vitesse waarbij Bryan Linssen van dichtbij binnen wilde koppen.

Kansen Boadu

Het leek erop dat John van den Brom een stevige speech had gehouden in de kleedkamer, want AZ schoot een stuk beter uit de startblokken in de tweede helft. Dat leverde al snel een kans op voor Myron Boadu, die werd gestuit door de snel uitkomende keeper Eduardo. Kort daarna ging Boadu opnieuw alleen op Eduardo af en deze keer ging zijn inzet voorlangs.

Vlaar grijpt goed in

Ron Vlaar greep een paar goed in en voorkwam dat Vitesse kon scoren. Maar AZ kreeg zelf steeds meer kansjes. Zo probeerde Boadu een voorzet van Ouwejan nog met zijn hak tot doelpunt te verwerken niet lang voordat hij werd gewisseld voor Bjørn Johnson. Bjørn Johnson was acht minuten voor tijd nog dicht bij de winnende treffer. De lange invaller kopte de bal uit een vrije trap over het doel van Vitesse heen.

Geen penalty AZ

De VAR - Bas Nijhuis - werd ingeschakeld bij een vermeende handsbal van Thulani Serero in het strafschopgebied, maar de bal ging niet op de stip. In de extra tijd zorgde Eduardo nog voor een opmerkelijke actie. Hij schoot de bal tegen de inkomende Johson op, maar de bal ging via het lichaam van de AZ'er naast.

AZ zakt door het gelijkspel van de eerste naar de tweede plaats met zeven punten uit drie duels, evenveel punten als nummer drie Ajax.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Ouwejan (Rotariu/84); Midtsjø, Til, Koopmeiners; Seuntjens (Gudmundsson /75), Boadu (Johnson/65), Idrissi.

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero (Ødegaard/75), Foor; Beerens, Matavz (Darfalou/79), Linssen.