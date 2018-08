Man of the Match Vlaar: "Ik ga zo even mijn bankrekening checken"

ALKMAAR - AZ verdediger Ron Vlaar werd na de wedstrijd AZ - Vitesse uitgeroepen tot Man of the Match. "Dat is mooi. Ik kan me niet herinneren dat dat hier gelukt is. Ik heb een bos bloemen gekregen. En verder niets, ik zal morgen even op mijn bankrekening kijken.

Ondanks de persoonlijke lof is Vlaar kritisch op de teamprestatie. "We moeten rekening leren uit deze wedstrijd. Met name in de eerste helft waren we heel slordig. Als we dit soort wedstrijden willen gaan winnen zullen we daarin moeten verbeteren."

In de tweede helft kwamen de Alkmaarders beter voor de dag. Daarin kreeg Vlaar zelf ook nog een levensgrote kans. "We hebben weinig weg gegeven in de tweede helft en de eerste kans die ik krijg moet ik maken. En de tweede kopbal was te hoog helaas."

