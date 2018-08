Deel dit artikel:











Terugkijken: de slotdag van de Uitmarkt 2018 Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - In tegenstelling tot vrijdag en zaterdag is de slotdag van de Uitmarkt - traditioneel de opening van het culturele seizoen in Amsterdam - droog verlopen. Verspreid over het weekend genoten bijna 400.000 bezoekers van de honderden voorstellingen en acts.

Ook vandaag namen NH en AT5 een kijkje rond het Oosterdok en het Marineterrein, waar de dag begon met zonovergoten klassiek ochtendconcert. Lees ook: Uitmarkt trapt af: nieuwe culturele seizoen van start Theatrale afvalprikkers, een dansvoorstelling met het vrouwelijk lichaam als thema en een nogal gespierde striptease: het kwam vandaag allemaal voorbij. Meer zien? Bekijk dan de compilatie hierboven. Ook zaterdag waren we erbij: bekijk hier de compilatie van de tweede dag van de Uitmarkt.