Terugkijken: cultuur proeven tijdens de Uitmarkt 2018 Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Met 193 optredens verspreid over de dag is er deze tweede dag van de Uitmarkt - traditioneel de opening van het culturele seizoen - van alles te beleven in de hoofdstad.

NH en AT5 namen een kijken rond het Oosterdok en het Marineterrein, waar het gros van de voorstellingen wordt opgevoerd. Lees ook: Uitmarkt trapt af: nieuwe culturele seizoen van start Benieuwd wat er dit seizoen zoal op het programma staat? Bekijk dan de compilatie hierboven.