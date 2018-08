Rust keert terug op Schiphol: laatste passagiers wachten op lift

SCHIPHOL - Het is weer rustig in de grote hal van Schiphol Plaza. Vanavond was het erg druk op het vliegveld, nadat het treinverkeer stil kwam te liggen door een grote technische storing.

Hierdoor onstonden lange rijen voor de bussen op het busstation. Ook op de wegen van en naar de vertrek- en aankomsthallen stond het verkeer muurvast. Reizigers namen in plaats van de trein de auto naar het vliegveld.

"Er rijdt niks", vertelt een gestrand stel uit Hilversum aan NH Nieuws. Ze zijn een van de laatste passagiers op het vliegveld en wachten al lang op een trein. "We kunnen niet via Amsterdam, we kunnen niet via Weesp. We kunnen niets." Inmiddels hebben ze een lift geregeld via een familielid. "Het is nog even wachten."

Een andere passagier heeft minder last gehad van de chaos. "We zijn nu toch in Nederland, of we nu om half drie of om half vier thuis zijn maakt niet zo veel uit", lach ze.

Storing

Gisteravond ontstonden er grote problemen op het spoor bij Amsterdam, Weesp en Schiphol toen er aan het eind van de middag een winkeldief de Schipholtunnel inrende. Hij kon even later worden opgepakt, maar het treinverkeer moest worden stilgelegd.

Niet veel later, rond 18.30 uur, was er opnieuw geen treinverkeer meer mogelijk bij Amsterdam Centraal door een storing bij ProRail. Duizenden reizigers strandden op de stations, die overval raakten.

Oproep ANWB

De ANWB riep automobilisten op om gestrande reizigers op Schiphol op te pikken en een lift te geven. Pas na middernacht werd het op Schiphol weer rustiger.