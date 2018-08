Winkeldief op Schiphol rent spoortunnel in: treinverkeer helemaal plat

SCHIPHOL - Het treinverkeer bij Schiphol is rond 18.00 uur helemaal stilgelegd omdat een 21-jarige winkeldief de spoortunnel was ingerend.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan NH Nieuws. De dief, die op het vliegveld iets bij de Albert Heijn had gestolen, is in de tunnel aangehouden en afgevoerd.

Om veiligheidsredenen werd direct het treinverkeer platgelegd. Hierdoor reed er enkele tijd geen enkele trein van of naar het station.

Rond 18.30 uur werd het spoor weer vrijgegeven. Volgens ProRail staan er heel veel gestrande treinen voor het station van Schiphol. Als deze treinen weg zijn, kan het treinverkeer weer worden hervat. "Dat gaat even duren", aldus ProRail.

Later op de avond was er opnieuw een storing bij de treinen op Schiphol. Dit door een probleem bij de verkeersleiding. Hierdoor rijden er geen treinen rondom Amsterdam.