Chaos op het spoor bij Amsterdam door grote technische storing

AMSTERDAM - Door een grote storing in de besturingssystemen van het treinverkeer kunnen er momenteel geen treinen rijden van en naar Amsterdam, Schiphol en stations in de omgeving.

UPDATE 20.00 uur: Volgens de NS gaat de storing waarschijnlijk nog de hele avond duren. Moet je van of naar Amsterdam? Dan kun je het best opzoek naar alternatief vervoer, zo oppert de NS. Lees hier meer.

Er rijden in ieder geval geen treinen naar Amsterdam Centraal vanaf de stations Amsterdam Sloterdijk, Hoofddorp, Weesp en Almere. De NS laat weten dat de vertraging oploopt tot zeker twee uur. Wanneer de storing is opgelost, is niet duidelijk.

Treinreizigers tegengehouden

"Er wordt met man en macht gewerkt aan een oplossing", aldus een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail aan NH Nieuws.

Treinreizigers laten aan NH Nieuws weten dat ze worden tegengehouden op de stations en niet het perron op mogen. In de stationshallen zitten reizigers op de grond te wachten op meer informatie.

Lees ook: Winkeldief op Schiphol rent spoortunnel in: treinverkeer helemaal plat

Eerder vanavond lag het treinverkeer ook al plat bij Schiphol. Dit kwam omdat een winkeldief de Schipholtunnel was ingerend. De storing bij Amsterdam heeft hier volgens ProRail niets te maken.