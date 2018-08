Scorende Idrissi: "Als aanvaller moet je efficiënt zijn"

EMMEN - Rustig en zelfverzekerd stond Oussama Idrissi na FC Emmen - AZ (1-4) de pers te woord aan de rand van het kunstgrasveld in De Oude Meerdijk. "Waren niet de moeilijkste, maar ik ben er blij mee." Vertelt de linksbuiten van AZ over zijn treffers.

"Een stadion vol enthousiaste mensen en een enthousiast ploegje ook, waar je goed tegen moet wapenen. Dat hebben we gedaan, al speelde we niet onze beste wedstrijd." Blikt Idrissi terug op de zondagmiddag in Drenthe.

"Vechtwedstrijd"

Vorige week tegen NAC was AZ heer en meester, dat was in deze tweede speelronde niet het geval. "Was in het begin een vechtwedstrijd. Niks voor ons, wij willen dominant en attractief spelen. We hebben op de juiste momenten toegeslagen."

"Ben ik mee bezig"

Die effeciëntie dankte AZ vooral aan Idrissi. Met twee doelpunten was hij belangrijk voor de Alkmaarders. "Als aanvaller moet je efficiënt zijn, daar ben ik mee bezig. Juiste momenten kiezen en uiteindelijk help ik mijn teamgenoten daarbij. Door onze aanvallende voetbalstijl kom ik ook vaker voor de goal."

Klik de video aan voor het volledige gesprek met Idrissi. Volgende week speelt AZ tegen Vitesse in het eigen AFAS Stadion.