AZ is ook tegen FC Emmen op schot

EMMEN - AZ heeft ook de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. Na de 5-0 thuis tegen NAC werd het op bezoek bij FC Emmen 1-4 voor de Alkmaarders, die bij de rust al met 1-3 aan de leiding gingen. De doelpunten van AZ werden gemaakt door Myron Boadu, Thomas Ouwejan en Oussama Idrissi (2x). Voor Emmen scoorde Nick Bakker. Na een leuke eerste helft, zakte het duel in de tweede helft wat in, maar toen was de buit al weer binnen voor AZ, dat de ranglijst blijft aanvoeren.

FC Emmen was niet van plan om een bus voor het doel te parkeren en vloog er meteen in, onder luide aanmoedigingen van het enthousiaste publiek dat de eerste thuiswedstrijd in de eredivisie van hun club bezocht.

Marco Bizot moest dan ook al snel in actie komen. Toch was het AZ dat op voorsprong kwam. Mats Seuntjens legde na een kwartier spelen de bal terug op de geheel vrijstaande Myron Boadu en de 17-jarige spits liet die kans niet aan zich voorbij gaan: 0-1.

Snelle gelijkmaker

Lang mocht AZ niet genieten van de voorsprong want twee minuten later tikte Nick Bakker de gelijkmaker al binnen uit een hoekschop. En Emmen kwam zelfs bijna op voorsprong als Marco Bizot een vrije trap van Anco Jansen niet net over had getikt.

Mooie goal Ouwejan

AZ schakelde langzaam naar een hogere versnelling. Keeper Kjell Scherpen kon een afstandsschot van Mats Seuntjens nog stoppen maar had geen antwoord op een afstandsschot van Thomas Ouwejan dat in de verre hoek draaide: 1-2.

1-3 Idrissi

Vlak voor rust kreeg Scherpen ook een afstandsschot van Seuntjens niet klemvaast waarna Oussama Idrissi de rebound van dichtbij binnen kon tikken: 1-3. Glenn Bijl was met een schot op de lat in de extra tijd van de eerste helft nog dicht bij de aansluittreffer, maar de ploegen gingen met de 1-3 stand naar de kleedkamer.

Tweede helft

Na een uur spelen voorkwam Marco Bizot dat FC Emmen dichterbij kon komen met een afstandsschot van Glenn Bijl. FC Emmen gaf het niet op en bleef de aanval zoeken, zodat keeper Marco Bizot geen rust kreeg. Toch zakte de wedstrijd naarmate het duel vorderde langzaam wat in.

Vlak voordat Oussama Idrissi werd gewisseld maakte hij, met een kleine twintig minuten te gaan, nog zijn tweede doelpunt van de middag: 1-4. Hoger werd de score niet ondanks het schot van Dorin Rotariu dat vlak voor tijd op de paal afspatte.

AZ blijft met twee gewonnen wedstrijden en negen goals voor en één tegen bovenaan staan in de eredivisie.

Opstelling FC Emmen: Scherpen; Klok, Veendorp, Bekker, Cavlan; Bijl, Ben Moussa (Chacón/70), Jansen (Peters/77), Marinus (Arias/70); Slagveer, Pedersen

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Ouwejan; Midtsjø (Gudmundsson/65), Til, Koopmeiners; Seuntjens, Boadu (Rotariu/77), Idrissi (Johnsen/72).