Bizot na overwinning op Emmen: "Trots zijn gezien omstandigheden"

EMMEN - Lachende Alkmaarse gezichten in de mixed-zone van de Oude Meerdijk. AZ won overtuigend met 1-4 van FC Emmen. "We hebben niet fantastisch voetbal laten zien, wel een mooie overwinning", aldus doelman Marco Bizot.

"We mogen best trots zijn gezien de omstandigheden. Ik vond het veld niet optimaal. Heel plat en droog." Vertelt Bizot na de wedstrijd over het kunstgrasveld.

Kansen Emmen

Op dat veld deed Bizot het trouwens uitstekend. De keeper was vooral belangrijk in de eerste helft, want voor hetzelfde geldt nam Emmen de leiding in een sfeervol De Oude Meerdijk. "De eerste grote kans was voor Emmen. Het liep niet zoals het moet. Emmen was het eerste kwartier net wat feller dan wij. Nog een bal op de lat. Dit soort wedstrijden horen erbij."

Lees ook: Scorende Idrissi: "Als aanvaller moet je efficiënt zijn"

"Meer ruimtes"

"Tweede helft werd voor ons makkelijker, er kwamen meer ruimtes en wij kunnen langer volhouden." Verklaart Bizot de ruime overwinning van zijn team.

Lees ook: AZ is ook tegen FC Emmen op schot

Geen clean sheet

Vorige week tegen NAC hield Bizot de nul, dat lukte dit keer net niet. Emmen verdediger Nick Bakker verschalkte de Alkmaarse goalie bij een corner. "Helaas van dat tegendoelpunt. Daar baal ik wel van, maar drie punten zijn het belangrijkste."

Klik de video aan voor het volledige gesprek met Marco Bizot. Volgende week speelt AZ thuis tegen Vitesse.