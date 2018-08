Deel dit artikel:











Samuel en De Witte winnen in Göteborg Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

AMSTERDAM - Jamile Samuel heeft bij atletiekwedstrijden in het Zweedse Göteborg de 100 meter gewonnen. De 26-jarige sprintster uit Amsterdam was met 11,55 de snelste. Op de 400 meter was Lisanne de Witte de snelste.

De Britse Kristal Awuah (11,58) werd tweede en de Poolse Anna Kielbasinska (11,58) ging als derde over de streep. Naomi Sedney eindigde in 11,82 als zesde. Samuel werd kortgeleden bij het EK nog vijfde op de 100 meter en pakte ze met de 4x100 meter estafetteploeg zilver. Lees ook: Zilveren medaille voor Samuel op 4x100 meter Lisanne de Witte

Lisanne de Witte was met 51,55 de snelste op de 400 meter. De 25-jarige atlete uit Heiloo, die op de EK atletiek brons veroverde op de 400 meter, bleef de Poolse Justyna Swiety (51,71) en haar landgenote Madiea Ghafoor (52,34) voor. Laura de Witte eindigde met 53,30 als zesde. Lees ook: Brons voor Lisanne de Witte op de 400 meter bij het EK