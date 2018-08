Deel dit artikel:











Brons voor Lisanne de Witte op de 400 meter bij het EK Foto: Pro Shots/Henk Jan Dijks

BERLIJN - Lisanne de Witte heeftbij het EK atletiek in Berlijn een bronzen medaille gewonnen op de 400 meter. Het is de eerste medaille oit voor een Nederlandse op de 400 meter bij een EK. De atlete uit Heiloo deed dat bovendien in een nieuw Nederlands record van 50,77.

De winst gin naar de Poolse Swiety-Ersetic in 50,41. De griekse Beubasaki pakte met 50,45 het zilver. Madiea Ghafoor liep in de ongunstige buitenbocht naar de achtste plaats met 51,57. Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor hadden zich makkelijk geplaatst voor de finale. Lees ook: Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor naar finale 400m