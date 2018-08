Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor naar finale 400m

BERLIJN - Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor hebben zich allebei geplaatst voor de finale van de 400 meter bij het EK atletiek in Berlijn.

De Witte, houdster van het Nederlands record met 50,96, eindigde in haar race als derde. De eerste twee van de drie halve finales en de twee met de beste tijd gaan naar de finale. Met een tijd van 51,24 kwam De Witte in de 'wachtkamer', maar de tijd bleek uiteindelijk goed voor een finaleplaats.

"Die laatste tien minuten afwachten waren verschrikkelijk", zei de atlete uit Heiloo bij de NOS. "Ik had gehoopt op een 51,00, maar met 51,24 zou je ook in de finale moeten kunnen komen." En dat bleek. "Het is allemaal nieuw voor me. Ik moet; van mezelf en van anderen. Het zit wel allemaal dicht bij elkaar. In de finale wil ik een medaille halen."

Madiea Ghafoor

Madiea Ghafoor liep in de laatste halve finale naar de tweede plaats in 51,29 en plaatste zich daarmee ook voor de finale, die zaterdag op het programma staat.

"Heel stoer dat ik finale heb gehaald", vond de Amsterdamse bij NOS. "Hopelijk krijg ik een goede baan in de finale. Lisanne en ik lopen goed en hopen op een medaille."