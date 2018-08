Zilveren medaille voor Samuel op 4x100 meter

BERLIJN - Jamile Samuel heeft na haar bronzen plak van de 200 meter bij het EK in Berlijn nu ook een zilver exemplaar. Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney spurtten met vloeiende wissels naar de tweede plaats in de finale van de 4x100 meterin een tijd van 42,15.

De tijd van het Oranje-kwartet lag net boven het Nederlands record van 42,04.

De koningin van de sprint in Berlijn was Dina Asher-Smith. Zij pakte met de Britse ploeg de titel op de estafette in 41,88, de beste tijd van de wereld dit jaar. Dat was haar derde gouden sprintmedaille.

"Je moet het echt samen doen, je moet je best doen voor je team", zei Samuel na afloop. "Ik ben supeblij. We kwamen om de titel teverdedigen, maar we liepen wel de beste tijd van het seizoen."