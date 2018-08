Deel dit artikel:











Al duizenden euro's opgehaald voor verwoest restaurant De Klok Foto: NH Nieuws

EGMOND AAN ZEE - De crowdfundactie voor het donderdag afgebrande restaurant De Klok in Egmond aan Zee is nog een 48 uur in de lucht, of de teller staat al bijna op honderd procent. Al duizenden euro's haalden initiatiefneemster Juna Breuer op, de zus van één van de eigenaren. Vanochtend moest nog maar 21 procent worden opgehaald van hun beoogde doel van 20.000 euro.

Als voorbeeld: binnen één uur kreeg de actie 295 euro op de bankrekening gestort. André Gonggrijp doneerde vijftien euro. "Onze vaste stek. Vreselijk. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer bij jullie aanschuiven", schrijft hij bij zijn donatie. Ook Hans en Els zitten in zak en as door het afgebrande restaurant. "Sterkte bij de wederopbouw", is hun reactie bij een gulle donatie van honderd euro. Lees ook: Inzamelingsactie voor eigenaren verwoest restaurant: "Ze zijn in diepe shock" Op dezelfde dag als de vuurramp in het Egmondse restaurant, waarbij twee gewonden vielen, is de geldinzamelingsactie opgestart. "De complete zaak gaat plat gegooid worden omdat er niks meer van over is. Het personeel, en eigenaren, zijn in diepe shock', aldus initiatiefneemster Juna Breuer. Als de tred zo doorgaat, is het aannemelijk dat dit weekend de eindstreep van 20.000 euro wordt opgehaald.