Inzamelingsactie voor eigenaren verwoest restaurant: "Ze zijn in diepe shock" Foto: NH Nieuws / Anne Klijnstra

EGMOND AAN ZEE - Nog op dezelfde dag waarop het Egmondse restaurant De Klok in de as is gelegd, is er een online geldinzamelingsactie opgestart. Nog geen etmaal na het uitbreken van de brand is er al meer dan duizend euro opgehaald voor de zwaar getroffen ondernemers.

De actie is opgestart door de zus van een van de drie ondernemers van het restaurant, zo schrijft zij op de site waar mensen geld kunnen doneren. Lees ook: 'Verwoestende brand Egmond ontstond na ongeluk met gasfles' Diepe shock

"Hi lieve vrienden, waarschijnlijk hebben jullie al gehoord van het vreselijke voorval", schrijft de vrouw, Juna Breuer. "Mijn broer Jules, en Rob en Mirjam hebben dit restaurant aan het Pompplein met heel veel plezier overgenomen afgelopen jaar. Helaas hebben zij dit jaar al te maken gehad met flinke wateroverlast waardoor ze al enige tijd moesten sluiten om meerdere onderdelen in het restaurant te vervangen." Lees ook: Restaurant in Egmond aan Zee wordt gesloopt om verwoestende brand te kunnen blussen Ze gaat verder: "Dat is hen succesvol gelukt en ze hebben het restaurant kunnen maken tot een top bedrijf, dat het tot afgelopen donderdag was. Via een ongeval met een gasfles, heeft het hele restaurant vlam gevat. Alles wat net gerestaureerd was, alles wat zij met hart en ziel hebben opgeknapt, de zaak die precies was zoals zij het wilden hebben, is vernield. De complete zaak gaat plat gegooid worden omdat er niks meer van over is. Het personeel, en eigenaren, zijn in diepe shock." Breuer sluit af met de vraag of vrienden, kennissen en anderen wat over hebben om de zaak opnieuw op te bouwen. "Alle beetjes helpen!! Heel erg bedankt alvast!!" Lees ook: VIDEO: Twee gewonden bij zeer grote brand Egmond aan Zee Teller op ruim duizend euro

De teller van de actie stond om 7.00 uur op meer dan duizend euro.