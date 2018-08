Vliegverkeer boven Nederland korte tijd volledig plat door storing op Schiphol

SCHIPHOL - Het vliegverkeer boven Nederland heeft vanmiddag enige tijd volledig platgelegen door een communicatiestoring bij de luchtverkeersleiding op Schiphol.

Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Door de storing kon de luchtverkeersleiding geen contact opnemen met de piloten. Hierdoor is het vliegverkeer uit voorzorg stilggelegd en konden er geen vluchten vertrekken en landen op Schiphol.

Sinds 13.40 uur kunnen vluchten weer vertrekken vanaf de luchthaven. Sinds even voor 14.00 uur landen er ook weer vluchten. "We zetten ons met extra mensen maximaal in om de storing zo snel mogelijk te verhelpen", laat de luchtverkeersleiding weten in een reactie. "Wij zijn ons bewust van de gevolgen die dit heeft voor reizigers, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven."

'Totale storing'

Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleidingsdienst, meldt dat er sinds 13.14 uur sprake was van een 'totale communicatiestoring'. Inmiddels wordt de situatie hersteld naar normaal, zo meldt Eurocontrol.

Vluchten onderweg naar Schiphol werden tijdens de storing omgeleid naar het vliegveld van Frankfurt en Brussel. Ook het vliegverkeer op andere Nederlandse luchthavens zou tijdelijk zijn stilgelegd door de storing.

Burgemeester op vakantie

De gemeente Haarlemmermeer laat aan NH Nieuws weten dat 'alle betrokken partijen' op Schiphol zijn voor overleg. Onno Hoes, de burgemeester van Haarlemmermeer, is op zijn vakantieadres op de hoogte gesteld van de situatie. Hij wordt vervangen door loco-burgemeester Derk Reneman.

Storing in april

In april van dit jaar was er ook al een grote storing op Schiphol. Toen viel in de nacht van 29 mei, middenin de meivakantie, de stroom uit. De oorzaak waren problemen met een noodstroominstallatie van de luchthaven. Omdat de problemen in de ochtend nog niet waren opgelost en de terminal overvol raakte besloot Schiphol de luchthaven en toegangswegen ernaartoe af te sluiten. Veel vluchten werden geannuleerd of vertraagd.

Lees ook: Grote stroomstoring Schiphol veroorzaakt door eigen falende noodinstallatie

Onderzoeksbureau TNO onderzocht de storing destijds. Volgens hun rapport stapelden de problemen tijdens en na de stroomstoring zich op omdat een noodstroominstallatie in Vertrekhal 3 'afwijkende instellingen ten opzichte van andere noodstroomvoorzieningen kende'. Daarnaast veroorzaakte verkeerde aansluitingen in het datanetwerk van Schiphol voor uitval en kon er enige tijd niet worden ingecheckt.

Lees ook: Droomvakanties eindigen in drama door Schiphol-storing: "We gingen met de hele familie op cruise"

Schiphol erkende verantwoordelijk te zijn voor de fouten en zei maatregelen te hebben genomen. Pas na deze zomer zou dit onderzoek volledig afgerond zijn.