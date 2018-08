'Zero tolerance-beleid voor mensen die honden achterlaten in auto'

AMSTERDAM - (AT5) De organisatie van de grootste hondenshow ter wereld in de RAI in Amsterdam is boos op mensen die hun honden in de auto laten zitten.

De politie moest gisteren de ruiten van zes auto's inslaan omdat er honden in de voertuigen zaten. Ondanks vele waarschuwingen zaten ook vandaag weer genoeg dieren uren opgesloten.

AT5 ging kijken bij de RAI en trof daar een hondeneigenaar aan die zijn vier honden drie uur lang in de auto liet zitten. "Kijk, er gaan elke dag mensen dood in het Verre Oosten. En wij voeren oorlog in Irak en Syrië. En daar gaan mensen dood, beseft u dat? En wij hebben het over honden terwijl het goed gaat", aldus de man uit Duitsland.

Veertig graden

"Als het veertig graden is of dertig is het niet oké, maar nu is het twintig graden en vind ik het niet erg", zegt een hondeneigenaresse, die zelf ook haar hond in de auto heeft gelaten.

Lees ook: Protest bij RAI tegen 's werelds grootste hondenshow

Niet iedereen denkt daar zo over. "Ik zag die mensen gisteren al. Ik woon hier niet, maar het is verschrikkelijk", zegt een vrouw. "Dat is natuurlijk hartstikke slecht. Zo'n beest raakt oververhit en die valt flauw. Als je een dierenliefhebber bent, dan doe je zoiets toch niet", zegt een ander.

Zero tolerance

Paul Peters van de World Dog Show zegt geschokt te zijn over alle achtergelaten honden. "We hebben een zero tolerance-beleid." Er lopen mensen bij de RAI rond om te controleren. "Zodra er een melding binnenkomt, er is een direct noodnummer voor, schakelen we direct de politie in. De honden worden uit de auto's gehaald, er gaat een dierenarts mee. En in overleg met de politie wordt er besproken wat er gedaan wordt. Soms wordt de hond in beslag genomen."

Hondeneigenaren worden bij de RAI gewaarschuwd dat ze hun dieren niet mogen achterlaten in auto's.