Protest bij RAI tegen 's werelds grootste hondenshow

AMSTERDAM - (AT5) 'Doorgefokt', 'fokking ziek' en 'grrr'. Een handvol demonstranten van de stichting Dier & Recht heeft zich in opvallend hondenkostuum verzameld voor de ingang van de RAI waar vandaag de grootste hondenshow ter wereld wordt gehouden. Ze zijn faliekant tegen het doorfokken van honden.

De actievoerders zijn gehuld in chihuahua-kostuum. Dit omdat die hond volgens de actievoerders symbool staat voor alle 'stukgefokte' hondenrassen. Ze beweren dat veel chihuahua's chronische hoofdpijn hebben ten gevolge van het doorfokken van deze dieren. De hersenen zouden niet goed meer in de schedel passen.

Het protest begon iets later dan gepland, omdat de activisten moeite hadden met het vinden van een taxichauffeur die hen wilde meenemen.

Tienduizenden bezoekers

De hondenshow begint vandaag en is tot en met zondag in de RAI. De organisatie verwacht tienduizenden bezoekers die twintigduizend deelnemende honden komen bewonderen, verdeeld over driehonderd rassen. Er worden shows gehouden en er zijn standhouders waar 'hond en baasje de nieuwste trends kunnen ontdekken'.

Het stadsbestuur heeft inmiddels laten weten geen hondenshows te willen, na vragen van GroenLinks. Volgens de gemeente is het volstrekt ongewenst dat er op de shows honden rondlopen met 'een beduidend risico op erfelijke aandoeningen'.