Amsterdamse RAI verandert in gigantische hondenkennel

AMSTERDAM - In de RAI in Amsterdam begint vandaag de allergrootste hondenshow ter wereld. Ruim 33.500 honden uit 74 verschillende landen doen mee aan deze World Dog Show die tot zondag duurt. Aan het eind kiezen zo’n 200 keurmeesters uit alle viervoeters de allerbeste hond ter wereld.

Het WK voor honden bestaat sinds de jaren zeventig en is voor de derde keer in Nederland. De Nederlandse Kennel Club 'Raad van Beheer’, de overkoepelende organisatie in Nederland op het gebied van het houden van honden, haalde het hondenfestijn naar Amsterdam. Tijdens het vierdaagse evenement zijn vrijwel alle 350 hondenrassen te zien.

Uiterlijk en gezondheid

In verschillende rondes worden de reuen en teven gekeurd op onder andere uiterlijk en gezondheid. Ook zijn er demonstraties van werkhonden of honden die aan sport doen. Zondagmiddag wordt uit allerlei tussentijdse winnaars de beste hond ter wereld gekozen.

Volgens de organisatie draait de keuring echter niet zozeer om het kiezen van een winnaar, maar meer om het samenbrengen van hondenliefhebbers van over de hele wereld, om samen over hun gedeelde passie te praten.

Stappenteller voor je huisdier

Voor de baasjes en bazinnen zijn er zo’n 170 stands, waar spullen over of voor honden te koop zijn, zoals luxe hondenvoer, stappentellers voor huisdieren, handgemaakte halsbanden, sleutelhangers en hondenbeeldjes.