Honden in hete auto's achtergelaten bij hondenshow: zes viervoeters bevrijd

AMSTERDAM - Tal van hondenliefhebbers hebben zich in Amsterdam verzameld voor een grote hondenshow in de RAI. Toch blijkt voor meerdere liefhebbers het welzijn van hun viervoeter niet de hoogste prioriteit te zijn. Gisteren moest de politie noodgedwongen de ruiten van zes auto's inslaan om oververhitte honden te bevrijden.

Hoewel de extreme hitte is afgenomen, is het in parkeergarages nog zo'n 25 tot 30 graden. Daardoor kan de temperatuur in auto's nog steeds oplopen tot boven de 40 graden, meldt de Politie Amsterdam op Facebook.

Door het beurspersoneel werd de politie gewezen op meerdere auto's op omliggende parkeerterreinen waarin honden waren achtergelaten. Op verzoek van de dierenambulance moesten agenten gisteren de ramen van zes auto's inslaan. Zo konden de honden uit de verstikkende hitte worden gered.

De eigenaren van de honden hebben een boete gekregen van 750 euro. Om erger te voorkomen gaat de politie de komende dagen extra controleren op de parkeerterreinen rondom de RAI. De hondenshow duurt nog tot en met zondag.