Politie bevrijdt hond uit camper op Zandvoortse boulevard

ZANDVOORT - Ondanks talloze waarschuwingen over de rap oplopende temperatuur in auto's, zijn er nog altijd mensen die op zomerse dagen hun viervoeter in hun auto achterlaten.

"Helaas was het weer raak", schreef de politie Bloemendaal, Zandvoort & Heemstede gisteravond op Facebook. "Dit keer op de Boulevard Paulus Loot in Zandvoort." Toen agenten ontdekten dat in een daar geparkeerde camper een hond verbleef, besloten ze het dier te bevrijden. Met succes, want niet veel later stond de oververhitte stafford naast de camper een sloot water naar binnen te lebberen. "De hond maakt het goed", aldus de politie. Het baasje van de hond moet wel even langs de garage, want 'een ruit van de camper sneuvelde bij de bevrijding'.