Veel brandschade bij winkelpand Huizen: "Echt een ramp"

HUIZEN - De heftige brand van gisteren heeft veel schade veroorzaakt bij het winkelpand in Huizen. De winkeliers zijn verslagen en in shock.

In het historische pand aan de kerkstraat zitten een snackbar, bloemist en modewinkel. Vooral de snackbar heeft veel schade geleden. De ondernemers zaten vanmiddag gezamelijk naast het winkelpand te wachten tot het werd vrijgegeven. Ze maakten een verslagen indruk.

"Vreselijk"

Veel inwoners van Huizen kwamen vandaag langs om de schade te bezien en om de ondernemers een hart onder de riem te steken. "Voor de ondernemers is het gewoon vreselijk", zegt een inwoner. "Een ramp. Dat moet je allemaal opbouwen. En voor ons persoonlijk, het doet je wel wat ja".

Door de brand moesten drie woningen worden ontruimt. Marleen Snel woont pal naast het pand en zag de steekflammen vanuit haar bovenverdieping. "Ik stond daar te kijken, en mijn man zat te schreeuwen van: 'kom d'r uit'. Ik dacht, ik heb mooi zicht: bekijk het maar. Maar het werd zo heet."

Lees ook: Brand in winkelpanden Huizen laait weer op

Marleen en Jady Snel hebben vannacht bij hun zoon geslapen. Inmiddels zijn ze weer terug in hun huis. Gelukkig staat die er nog, want dat was gisteravond niet met zekerheid te zeggen. "Je zit er zo dicht op en alles is gortdroog", zegt Jady. "Ik moet een compliment aan de brandweer geven. Er stond er eentje hier tussen ons huis en de cafetaria. En die heeft ons huis natgehouden. Dat is de redding geweest denk ik. Als hij dat niet gedaan had, waren we gegaan. Daar ben ik van overtuigd".

Lees ook: Voorbijgangers hinderen hulpdiensten bij brand Huizen

De forensische recherche is vandaag de hele dag bezig geweest met het zoeken naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt in ieder geval uitgesloten.