Voorbijgangers hinderen hulpdiensten bij brand Huizen door politielint te negeren

HUIZEN - Bij de grote brand die gisteren in het centrum van Huizen woedde, zijn de hulpdiensten flink beperkt in hun handelen. Dat kwam doordat ze zich continu bezig moesten houden met voorbijgangers die het afgezette Oude Raadhuisplein betraden.

Het plein was afgezet met politielint, maar dit hield veel mensen niet tegen. Op haar Facebookpagina plaatste de politie van Huizen vanochtend een bericht waarin agenten hun beklag deden over dit 'ramptoerisme'.

Lees ook: Brand in snackbarpand Huizen onder controle

"Met tientallen mensen hebben we een corrigerend gesprek moeten voeren," zo valt in het bericht te lezen. "We hadden onze handen zo vol aan deze slecht lezende mensen, dat andere taken daardoor onnodig vertraging opliepen."

Afzetting Oude Raadhuisplein

Het plein was in eerste instantie afgesloten vanwege de grote hoeveelheid rook die bij de brand vrijkwam. Daarnaast was het afsluiten erop gericht werkruimte te creëeren voor alle hulpdiensten.

"Hulpdiensten die met man en macht probeerden het vuur de baas te worden en die hun stinkende best deden om het incident in goede banen te leiden," aldus de politie.

Beboete overtreder

Hoewel bijna alle mensen die het lint negeerden er met een corrigerend gesprek van afkwamen, was er één voorbijganger die een boete kreeg. Hij had agenten al opzij proberen te duwen toen die hem aanspraken op het negeren van het lint, maar daar liet de man het niet bij.

Lees ook: Brand in winkelpanden Huizen laait weer op

Na een paar meter verder te zijn gelopen, zagen agenten hem wederom onder het politielint doorgaan, waarna ze hem wel moesten beboeten voor het overtreden van een ambtelijk bevel. Hij kan een bekeuring van enkele honderden euro's verwachten.