Brand in winkelpanden Huizen laait weer op Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek

HUIZEN - De brand die gisteravond woedde in enkele panden aan de Kerkstraat in Huizen, is vanmorgen weer licht opgelaaid.

Na de grote brand van gisteren heeft de politie de snackbar, modezaak en bloemist de hele nacht bewaakt. Uit een van de panden zagen agenten rond 5.30 uur vanmorgen rook komen. Lees ook: Brand in snackbarpand Huizen onder controle Het smeulende vuur wordt momenteel door brandweerlieden bestreden, door het brandende materiaal uit elkaar te trekken. Bekijk hieronder een video van de brand van gisteren: