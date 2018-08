Brand in snackbarpand Huizen onder controle

HUIZEN - Er woedt op dit moment een grote brand in het pand van onder meer een snackbar en een bloemenzaak aan de Kerkstraat in het centrum van Huizen. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle.

De brand begon in het dak van het vrijstaande pand, dat ongeveer tien meter breed en twintig meter lang is. Het hele gebouw stond momenteel in brand en heeft daardoor zware beschadigingen opgelopen. Het duurde zo lang om de brand onder controle te krijgen, doordat het erg ingewikkeld was om er bij te komen.

Drie woningen om het pand heen waren voor de zekerheid ontruimd, maar rond 21.00 uur konden de bewoners alweer terugkeren.

De politie van Huizen waarschuwde op haar Facebookpagina dat inwoners van het oude dorp ramen en deuren maar beter gesloten kunnen houden in verband met de rook. Deze bleef extreem lang hangen door het drukkende weer en de afwezigheid van wind.

NL-alert

Er is inmiddels een NL-alert uitgegaan waarin iedereen opgeroepen wordt om het centrum van Huizen te verlaten. Een woordvoerder van de veiligheidsregio die aanwezig is bij de brand meldt dat het hele centrum nu uitgestorven is.

Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand.