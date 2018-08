Opluchting bij Noord-Hollandse boeren, maar voor hoelang?

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft laten weten dat er ondanks de aanhoudende hitte en droogte (nog) geen extra maatregelen worden getroffen. Maar met een tweede hittegolf op komst en de vooruitzichten die voor de komende weken weinig tot geen regen laten zien, is het voorlopig billenknijpen voor de boeren.

Einde gewas

Een van de boeren, die in spanning afwachten op wat weergoden in petto hebben, is Jan van Kempen, uienboer in Middenbeemster. "Het probleem dat je nu hebt, is dat de grond uit- en ingedroogd is. Hij neemt heel moeilijk water op, je moet frequent water blijven geven. Doe je dat niet, dan is het over een week einde gewas."

Voor een gewas als de ui heeft de droogte 'een enorme impact', legt Van Kempen uit. Daarom zou een beregeningsverbod voor hem rampzalig zijn. "De ui bolt nu, hij heeft gewoon heel veel water nodig. Als je dat niet geeft, wordt het niks. Het is nu al niks, maar dan wordt het écht niks."

De aankomende drie weken mogen Van Kempen en andere boeren sowieso nog sproeien. De overheid heeft besloten dat het sterk zakkende waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer met zeker zes centimeter extra mag zakken. Dankzij dat besluit kan het water in de Noord-Hollandse sloten nog zeker drie weken op peil blijven.

Verdamping

"Simpel gesteld: vanuit het IJsselmeer en Markermeer mag er vijf centimeter extra gaan verdwijnen", licht Marko Cortel van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier uit. "Als de grote rivieren ongeveer hetzelfde aanleveren als nu, de temperatuur en verdamping van het water ongeveer gelijk blijven, dan is de verwachting dat dit zo'n week of drie zo voort kan gaan."

Daarna moet de situatie opnieuw worden bekeken, sluit Cortel af. "Dan moeten er nieuwe scenario's worden gemaakt."