Oud droogterecord sneuvelt: het is droger dan in 1976

NOORD-HOLLAND - Het oude droogterecord van 1976 is officieel gesneuveld. Dat blijkt uit de Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

De Droogtemonitor is een wekelijks bericht dat in tijden van droogte wordt gemaakt over de stand van zaken wat betreft de droogte in het land. Daaruit blijkt vandaag dat het neerslagtekort in de komende twee weken zal stijgen naar 308 millimeter. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976, dat geldt als het recordjaar tot nu toe. Het KNMI verwacht nauwelijks regen en het blijft warm, zodat het tekort verder zal oplopen.

Lees ook: Verkleurde bomen, lage waterstand en vlinders in de problemen door de droogte

Het LCW maakte zojuist tijdens een persconferentie ook bekend dat door die droogte nu in heel Nederland sprake is van een watertekort. Eerder was er alleen in de hoger gelegen delen van het land een tekort aan water, maar nu geldt dat ook voor Noord-Holland en de rest van het land.

Drinkwater

Vooral de landbouw, de natuur, de scheepvaart en de industrie hebben te lijden onder het watertekort. Op regionaal en lokaal niveau kunnen afspraken worden gemaakt over watergebruik, zei Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat, tijdens de persconferentie.

Lees ook: PWN geeft waterwaarschuwing, maar waarom eigenlijk? De belangrijkste vragen op een rijtje!

Over een tekort aan drinkwater hoeven we ons voorlopig geen zorgen te maken. "De kraan blijft aan, maar zorg er wel voor dat u hem af en toe uitzet." Spaarzaam omgaan met kraanwater blijft dus het devies.

Bemesting

Landbouwers mogen vanwege de droogte langer mest uitrijden op de akkers. Minister Carola Schouten van Landbouw komt daarmee tegemoet aan een dringende oproep van land- en tuinbouworganisatie LTO. Door het langer uitrijden van mest hebben gewassen aan het eind van de zomer wat meer tijd om te groeien.

Lees ook: Boeren gedupeerd door aanhoudende droogte: "Probleem wordt elke dag groter"

Schouten onderkent de ernst van de situatie door de aanhoudende droogte en hitte. "Het is voor boeren en telers een zware en onzekere tijd", aldus haar woordvoerder. Het ministerie gaat bij de Europese Commissie aandringen op coulance bij de regels voor het omploegen van grasland. Als de boeren wat meer tijd en ruimte krijgen, is er later in het jaar meer veevoer beschikbaar.