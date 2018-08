Paprikatekort in Nieuw-Zeeland door Noord-Hollandse droogte

ALKMAAR - Hij kon een kleine grinnik niet onderdrukken; de Alkmaarder Joey Treurniet (30) stuitte in een Nieuw-Zeelandse supermarkt op een briefje boven het groenteschap. 'Door de hittegolf in Nederland zijn de plukcondities onveilig en daardoor is er een tekort aan paprika's.' "Ik dacht 'huh, het weer in Nederland valt toch altijd tegen?'"

De Noord-Hollander backpackt al twee jaar over de wereld en werkt sinds kort in Nieuw-Zeeland. Het paprikatekort-briefje zag hij tijdens zijn pauze hangen in Countdown, de grootste supermarktketen van het land. "Dat verwacht je toch niet? En vooral in het superkleine dorpje waar ik was, Putaruru."

Zijn eerste reactie was: 'wat een humor'. "Is er éíndelijk een hittegolf in Nederland, zijn meteen de omstandigheden om te plukken te gevaarlijk. Mijn Nieuw-Zeelandse collega snapte de grap niet, dus ik moest wel even uitleggen waarom ik grinnikte."

Oogstproblemen

In het groenteschap lagen alleen groene paprika's; géén gele en rode. De Noord-Hollandse leverancier laat aan NH Nieuws weten dat er inderdaad oogstproblemen zijn. "We kunnen de helft minder paprika's leveren aan Nieuw-Zeeland. Een beetje zon is voor groenten best aardig, maar deze felheid beschadigt de paprika's en de houdbaarheid is korter. Als een product dan zo'n lange reis moet maken, zijn de condities niet ideaal", aldus een medewerker van de paprika-afdeling.



Hij maakt zich best zorgen. "Wat het ons heeft gekost, zien we pas aan het einde van dit seizoen, maar we maken er het beste van." Joey: "Ik heb tijdens mijn reis veel op boerderijen gewerkt en weet hoe heftig dat is met veertig graden, maar stiekem wil ik nu wel even terug naar Nederland om deze tropische temperaturen mee te maken. Alleen tegen de tijd dat ik er ben, loopt iedereen vast al op Uggs."