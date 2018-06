Busvervoer donderdag in groot deel Noord-Holland plat door staking

NOORD-HOLLAND - Noord-Hollanders die aanstaande donderdag een reis met het streekvervoer in de planning hebben, doen er verstandig aan een alternatief te zoeken. In het grootste deel van de provincie leggen chauffeurs van Connexxion het werk neer.

Dat meldt vakbond FNV vandaag. De aangekondigde staking is onderdeel van estafette-acties, waarmee personeel in het streekvervoer hoger loon en betere arbeidsomstandigheden proberen af te dwingen.

Lees ook: Hoornse buschauffeurs mogen niet binnen staken: "Ze gedragen zich als een kleuterklas"

Er wordt gestaakt in de vervoerregio's Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en Amstel-Meerlanden. "Het wordt tijd dat werkgevers laten zien dat ze echt oog hebben voor de mensen", aldus Paula Verhoef, bestuurder van FNV Streekvervoer. "We hebben nog geen verbeteringsvoorstellen gezien, daarom volgen de stakingen elkaar deze week sneller op."

Niet overal tegelijk

Omdat het om estafetteacties gaat, wordt er niet overal tegelijk gestaakt. Zo rijden de bussen in Het Gooi donderdag wel, omdat de chauffeurs in die regio op zaterdag 26 mei al hebben gestaakt.

Lees ook: Connexxion-chauffeurs 't Gooi staken zaterdag voor betere cao

De staking in Noord-Holland is niet de enige deze week. Zo wordt er morgen gestaakt in delen van Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland. Om examen-kandidaten niet te duperen, werd er de afgelopen weken alleen op zaterdag gestaakt, maar omdat de examenperiode op middelbare scholen inmiddels voorbij is, vindt de vakbond ook doordeweekse dagen geoorloofd.

De vervoerregio Amstelland-Meerlanden beslaat de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn. De regio Haarlem-IJmond bestaat uit Uitgeest, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Lees ook: "De werkdruk wordt steeds hoger, we kunnen nauwelijks even plassen"

Noord-Holland Noord beslaat alle gemeenten ten noorden van Uitgeest. Alleen in de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en het Gooi wordt niet gestaakt, al moeten reizigers er rekening mee houden dat ook daar bussen niet (altijd) rijden.

Pauze

Hoewel bij eerdere stakingen niet alle chauffeur het werk neerlegden, is de actiebereidheid onder chauffeurs volgens FNV nog altijd 'ongekend hoog'. Verhoef: "Dus ik verwacht dat ook in Noord-Holland niet of nauwelijks bussen uitrijden. De chauffeurs willen concrete toezeggingen over vijf minuten pauze eens in de 2,5 uur en een einde aan hun hoge werkdruk."