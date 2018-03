Belaagde eigenaresse ijssalon 't Perronnetje vertrekt uit Hilversum: "Je voelt je in de steek gelaten"

HILVERSUM - Gilly Emanuels, de geterroriseerde eigenaresse van de Hilversumse ijssalon en broodjeszaak 't Perronnetje, stopt met haar zaak aan de Kleine Drift. "Ik merk nu pas wat voor traumatische ervaring dat hele gedoe met zich heeft meegebracht."

Emanuels licht haar beslissing op haar Facebook-pagina toe. "Sinds het gebeuren met die racistische jongens is er veel over gezegd en geschreven. Ik heb geprobeerd de draad weer op te pakken en weer door te gaan, maar het mocht niet baten."

Bekijk ook: Video: Racistische hangjongeren schelden onderneemster uit

Vorig jaar augustus dook er een video op waarin te zien is hoe de onderneemster wordt belaagd en uitgescholden. Terwijl ze de jongeren met een stok probeerde af te weren, kreeg onder meer de verwensingen 'kankeraap' en 'kankernegerin' naar haar hoofd geslingerd. Eerder was er al een ruit van haar zaak ingegooid, was een Surinaamse vlag met poep besmeurd en een mandarijn tegen haar hoofd gegooid.

'Filmpje massaal gedeeld'

"Dat tuig is duidelijk trots op hun gedrag, want ze hebben het filmpje massaal gedeeld", schreef ze destijds. "Hieruit blijkt maar weer hoe dom dat ze zijn." Burgemeester Broertjes erkende dat de autoriteiten bij het aanpakken van de probleemjeugd 'te weinig zichtbaar zijn geweest'. "Maar er gaat nu wel iets gebeuren om de veiligheid te verbeteren", beloofde hij.

Lees ook: Gediscrimineerde onderneemster Hilversum doet aangifte van poging tot doodslag

Emanuels, die advocaat Richard Korver in de arm had genomen, deed aangifte van onder meer poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Broertjes verbood de jongeren langer bij de ijssalon rond te hangen en liet weten dat er een strafrechtelijk onderzoek liep.

Ondanks die hoopvolle woorden en de steun van collega-ondernemers, buurtbewoners en de Surinaamse gemeenschap stopt ze nu alsnog met haar zaak. "M'n energie is er niet meer, je voelt je gewoon in de steek gelaten", zegt ze tegen NH Nieuws.

'Kwetsende uitspraken'

Ze doelt vooral op de houding van de autoriteiten, waarvan ze het gevoel heeft dat ze haar niet serieus hebben genomen en te weinig hebben gedaan om de overlast in te perken. "Waarbij zelfs een officier van justitie kwetsende uitspraken heeft gedaan en die jongens er makkelijk mee wegkomen, dat vreet aan me."

Ondanks haar besluit de deuren in Hilversum te sluiten, blijft ze cateraar voor feestjes. Bovendien hoopt ze haar zaak in een andere gemeente voortzetten. "Ik weet zeker dat ik elders in het land wel goed, veilig en vrij kan ondernemen. Dus als jullie een locatie weten..."

[Frame:]